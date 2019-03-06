Александр Самарин: "Да, упал, но это уже лучше, чем то, что было на чемпионате Европы"

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свою короткую программу на красноярской Универсиаде.

- Этот старт для меня - последняя проверка перед чемпионатом мира, - отметил Самарин. - Атмосфера здесь, с одной стороны, дружная, а с другой - необычная, не такая, как на всех стартах. Все прекрасно организовано, столько спортсменов, ощущение масштабного события - не хочу говорить, как Олимпиада, потому что не знаю, - и хотелось соответствовать этому уровню.

Были ошибки, но,несмотря на это, надеюсь, я пошел уже на все элементы, которые обозначил. Да, ошибся. Исправлю. К чемпионату мира буду в полной боевой готовности. Разминка прошла хорошо, прокат я чувствовал, но вылезли какие-то непонятные ошибки, которых я вообще никогда не делал. Самая очевидная - на лутц-тулупе, во втором прыжке тормознул себя. Пусть такие ошибки вообще нигде не вылезают - ни здесь, ни на чемпионате мира.

Медаль на Европе - это хорошо, но я не считаю себя известным человеком, не сказал бы, что ехал сюда фаворитом соревнований, кого-то обыгрывать. У меня стояла другая задача - хотелось исполнить тот контент, который заявили. И я пошел на каждый элемент без каких-то тройных прыжков, "бабочек". Многое не получилось, но я себя проверяю и подготавливаю к старту в Японии. Я говорил на чемпионате Европы, что здесь пойду на флип - да, падение, но это уже лучше, чем то, что было в Минске. (Егор Бычков)

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет