"Адреналин зашкаливал! Нужно набираться опыта". Та самая фигуристка в хиджабе – о своем прокате

Захра Лари, фигуристка из ОАЭ, выступающая в хиджабе, поделилась впечатлениями от своей короткой программы на Универсиаде в Красноярске.

– Недовольна тем, как откатала свою программу, – сказала Захра. – На тренировках я без проблем делаю двойной аксель и тройной сальхов. Сегодня мне это не удалось, и выступление сложилось не так, как я хотела. Но, уверена, чем больше будет соревновательного опыта, тем лучше все будет получаться. Мне нужно немного времени, чтобы лучше справляться с давлением на официальных стартах.

Я впервые выступала в России и не знала, как болельщики на трибунах отреагируют на меня. Так приятно, что они поддерживали меня все выступление – хоть я и не показала все, что хотела. И это хороший стимул продолжать улучшать свое катание.

Если оценивать мое волнение по шкале от 0 до 10, то оно где-то на уровне 7-8. Адреналин зашкаливал! На разминке было еще более-менее, но когда я ждала свой старт, очень разволновалась и попробовала сфокусироваться на прокате. Ничего, с опытом все придет. (Егор Бычков)

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