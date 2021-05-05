Жена хавбека «Зенита» Ерохина критикует Семака и разбирается в футболе. Как она выглядит

Вероника Ерохина недоумевает, почему ее муж так мало играет в клубе из Санкт-Петербурга.

Супруга хавбека сине-бело-голубых во вторник поздравила Ерохина с очередным чемпионством в соцсетях и прошлась по тренерскому штабу «Зенита». Девушка выразила мнение, что ее муж получает мало игрового времени при высоких показателях результативности — 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. 31-летний россиянин — третий бомбардир питерцев в этом сезоне после Дзюбы и Азмуна.

«Федя (сын Ерохина. — Прим. «СЭ») — наш талисман, 3 года — 3 чемпионства, — написала в Instagram Вероника Ерохина. — Для него уже привычное мероприятие, он со знанием дела едет «ловить золотишки», с энтузиазмом кричит в микрофон «оп, давай-давай». Я же очень горжусь Сашей. 11 очков («гол+пас») в сезоне, в котором, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но даже несмотря на это, сделал такую статистику! Спасибо».

Жена полузащитника «Зенита» дает понять, что достаточно разбирается в футболе. Ерохин — игрок ротации в команде Семака. Он начинал матчи в старте лишь в трети случаев из 30 официальных встреч, хотя в октябре-ноябре выдал мощную серию и забил пять голов в пяти играх. Планы на что-то большее порушила травма.

Публикация Ерохиной чем-то похожа на ситуацию с Александром Зинченко. Тогда супруга украинского игрока Влада Седан раскритиковала тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после поражения от «Лиона» в Лиге чемпионов. Девушка назвала тактику испанского специалиста зашкваром. Позже Зинченко рассказал, что Гвардиола подкалывал его на эту тему.

Возлюбленная Ерохина также не боится публично говорить о негативных моментах в карьере мужа. Ее бойкий характер можно связать со спортивным прошлым. Она — кандидат в мастера спорта по бальным танцам. В определенный момент ей пришлось отказаться от занятий из-за частых переездов с семьей.

На красоту Вероники обратили внимание СМИ в 2018-м. Британская газета Daily Mail перед стартом чемпионата мира в России включило девушку в список самых красивых жен футболистов. В данный рейтинг также попала Джорджина Родригес (Криштиану Роналду, «Ювентус»), Ребекка Варди (Джейми Варди, «Лестер»), Майя Нильссон (Виктор Линделеф, «Манчестер Юнайтед») и другие.

Во время ЧМ-2018 спутница Ерохина часто принимала участие в телевизионных включениях, где рассуждала на тему игры национальной команды.

У Ерохиной есть высшее образование по специальности маркетолог. Несколько лет назад она окунулась в мир бизнеса. Сначала открыла салон красоты в родном Барнауле. Чуть позже — стала хозяйкой двух ресторанов в Петербурге. Вероника отмечала, что Александр никак не участвует в этом процессе, так как полностью сконцентрирован на футболе. При этом супруги вместе вкладывают деньги в недвижимость и ценные бумаги.

Контракт Ерохина с «Зенитом» действует до конца июня 2022-го. Следующий год может стать последним в составе семикратных чемпионов России, либо с футболистом продлят соглашение. Одно можно сказать точно, с Александром рядом Вероника, которая поддерживает мужа.