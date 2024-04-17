Мирра разгоняется на грунте. Россиянка второй раз в карьере добралась до четвертьфинала

Во втором круге турнира в Руане Андреева прошла соотечественницу Элину Аванесян.

Теннис. WTA 250. Руан. Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Элина Аванесян (Россия) — 7:5, 6:4

16-летняя Мирра Андреева бодро начинает грунтовый сезон. Да, турнир в Руане не самый статусный, в заявке нет ни одной теннисистки из топ-20 рейтинга WTA. Тем не менее проходных соперниц у Мирры здесь нет и, наверное, не будет. В первом круге она обыграла экс-полуфиналистку «Ролан Гаррос» Надю Подороску из Аргентины, а во втором была сильнее неуступчивой соотечественницы Элины Аванесян.

Сотрудничество с Мартинес

Предшествующий грунтовому сезону период был для Мирры тяжелым. С 19 января, когда в третьем круге Открытого чемпионата Австралии россиянка обыграла француженку Парри, и до текущей недели в Руане побед в одиночном разряде у нее не было. Турниров, как и матчей, всего вышло два — в Дубае в феврале и в Индиан-Уэллсе в марте, где Андреева уступила на старте американкам Пейтон Стирнс и Кэти Волынец соответственно. В Майами из Индиан-Уэллса она уже не поехала и снялась с турнира, чтобы залечить беспокоившее запястье на правой руке.

В Руан Мирра приехала с новым тренером Кончитой Мартинес. Испанка сотрудничала со многими элитными игроками, а за работу с Гарбин Мугурузой была признана WTA тренером года в 2021 году.

«Пока все хорошо. Мне нравится, надеюсь, что ей тоже, — рассказывала Андреева про сотрудничество с Мартинес. — Посмотрим, как пойдет, а потом решим насчет наших следующих турниров. Не могу сказать, что есть какие-то конкретные аспекты, над которыми мы работаем. Но первое, чему мы уделили внимание, — это мой слайс, потому что она хорошо играла резаными. Она подсказала мне несколько хитростей, и я стараюсь использовать этот удар, когда есть время и хорошая возможность на корте».

По словам Андреевой, они работают с Кончитой две-три недели. Оценить, насколько победительница Уимблдона-1994 повлияла на игру россиянки, сейчас сложно. Но, по крайней мере, Мирра уверенно двигается по сетке турнира в Руане.

Кончита Мартинес. Фото Global Look Press

Арсенал Мирры

Однозначного фаворита в матче второго круга в Руане между россиянками Миррой Андреевой и Элиной Аванесян не было. Между собой до этого они ни разу не встречались. Мирра хоть и стоит в рейтинге WTA выше (43-е место против 67-го) и получила пятый номер «посева» на турнире, но все же только-только выходит из сложного периода. Элина же довольно неплохо провела турнира в Майами, на который Андреева не приехала. Аванесян добралась во Флориде до третьего круга, попутно обыграв шестую «сеяную» Онс Жабер и старшую сестру Мирры — Эрику.

В первом сете россиянки играли в похожей манере, часто бросая на сторону соперницы «полусвечки». Но Мирра больше пыталась обострять розыгрыши и в агрессивном ключе укрощать эти высоко летящие мячи Аванесян. Больший риск приводил к большему количеству ошибок. Какое-то время Андреева не могла нащупать заднюю линию, отправляя мячи в аут.

Ошибки Мирры, в том числе одна двойная, привели к двойному брейк-пойнту у Элины в четвертом гейме стартовой партии. Но в такой ситуации 16-летняя россиянка не стала осторожничать и продолжила напирать и обострять. Эта смелость в критических ситуациях в определенной мере помогла ей выиграть матч. У Аванесян за игру было больше брейк-пойнтов, но реализовать она смогла только 3 из 12.

Мирра показала в этом матче больший арсенал. Особенно эффектно у нее получались дроп-шоты. Укороченные Андреевой несколько раз застали оппонентку врасплох, потому что не выглядели логичными по ходу розыгрышей. Наверное, один из самых красивых и неожиданных был исполнен в седьмом гейме. Тот дроп-шот помог Мирре выиграть гейм на подаче соперницы под ноль.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Второй четвертьфинал

Однако тотального доминирования в игре у Андреевой не было. Во-первых, после хороших геймов она могла провалиться сама, хотя внешне излучала холодное спокойствие. Во-вторых, Элина временами отбирала инициативу и продавливала соперницу.

Во втором сете, когда Мирра вела с брейком 4:3, Аванесян вцепилась в подачу. Она добегала до безнадежных мячей, убирала Мирру фирменным ударом с бэкхенда по линии, прекрасно смотрелась у сетки и заслуженно сделала обратный брейк. Вот только напора хватило на полтора гейма. Одна ошибка потянула за собой еще две — и Андреева пошла подавать на матч.

Аванесян борьбу не бросила и имела шансы снова сравняться по брейкам во втором сете. Однако Мирра вновь за счет рискованной игры сняла угрозу, добралась до матчболов и со второй попытки красивым обводящим поставила точку в матче.

Во второй раз в карьере Андреева выходит в четвертьфинал турнира WTA. Соперница 16-летней россиянки определится в матче между итальянкой Мартиной Тревисан и Ангелиной Калининой с Украины.