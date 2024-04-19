Мирру Андрееву остановила украинка. Россиянка не смогла побить личный рекорд на турнирах WTA

16-летняя теннисистка уступила Ангелине Калининой.

Теннис. WTA 250. Руан. Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина, 3) — Мирра Андреева (Россия, 5) — 6:4, 7:5

Мирра Андреева не смогла установить личный рекорд на турнирах WTA. В четвертьфинале в Руане она в двух партиях уступила Ангелине Калининой, не реализовав очень неплохой шанс на выход в дебютный полуфинал. 16-летняя россиянка явно сыграла ниже своего уровня, допуская много грубых ошибок, в том числе в выгодных ситуациях. При этом в концовке она едва не перевернула ход неудачно складывающейся встречи, взяла три гейма подряд, сравняла счет во втором сете, но...

Явные проблемы на подаче

После Australian Open, где Мирра добралась до четвертого круга, она вылетела уже на старте в Дубае и в Индиан-Уэллсе, а с еще одного «тысячника» в Майами и вовсе снялась. Таким образом, она обходилась без побед на протяжении почти трех месяцев. И турнир категории «250» в Руане был для Андреевой очень важен в том числе в плане психологии. Ей требовалось вернуться на победную волну. И это в принципе удалось. Россиянка, «посеянная» под пятым номером, последовательно и весьма уверенно справилась с аргентикой Надей Подороской и соотечественницей Элиной Аванесян — крепкими представительницами топ-100, умеющими играть на грунте.

В четвертьфинале соперницей Мирры стала Калинина. Ангелина на десять с лишним лет старше Андреевой, да и в рейтинге располагается выше (32-я ракетка мира против 43-й). К тому же в активе украинки в прошлом году был топ-результат на грунте — выход в финал «тысячника» в Риме. В нынешнем сезоне Калинина действовала не слишком стабильно, но порой «выстреливала». В частности, в Майами победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Так что именно она считалась фаворитом матча за выход в полуфинал. С другой стороны, Мирра в прошлом обыгрывала и более сильных соперниц.

Дебют встречи показал, что Андреева украинку совсем не боится. В двух первых геймах она меньше ошибалась, благодаря чему повела 2:0. Правда, практически сразу преимущество растранжирила. Но только для того, чтобы сделать второй брейк и вновь повести. Вот только подача россиянки в этот день выглядела на редкость уязвимой. С Аванесян она проиграла ее трижды, а в четвертьфинале с Калининой, забегая чуть вперед, сделала это суммарно семь раз! При 3:2 и 30:15 она совершила три невынужденные ошибки и позволила сравнять счет.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Как тогда показалось, ничего страшного не случилось — на приеме юная россиянка опять провела классный гейм и уже в третий раз вышла вперед с брейком. Увы, только для того, чтобы в концовке сета развалиться. В последующих трех геймах ей суммарно удалось взять лишь три розыгрыша, в том числе из-за брака при игре на задней линии. Калинина била по мячу довольно плотно, но не демонстрировала супертеннис. Многое Андреева отдала сама, совершив в два с лишним раза больше невынужденных ошибок в партии — 15 против семи.

Перелом был так близок...

Второй сет Мирра вновь начала с брейка, однако продолжения такого удачного старта и на сей раз не последовало. Удержать подачу вновь не удалось — уже в пятый раз за матч. Хуже всего, что на брейк-пойнтах россиянка в четвертьфинале сыграла просто отвратительно — отыграла только два из девяти. С такими показателями побеждать практически невозможно. Неудивительно, что вскоре Калинина повела 5:2. Она не только перебивала Мирру на задней линии, а еще и ставила россиянку в тупик укороченными. А порой выманивала к сетке и обводила. По сути, именно она вела игру и должна была спокойно довести встречу до победы.

Но женский теннис славится своими перепадами. Внезапно, находясь в гейме от поражения, Андреева прибавила в стабильности, в том числе выдерживая обмены даже полусвечками. А украинка, со своей стороны, начала сорить ошибками. Так что уже Мирра в трех следующих геймах отдала всего три розыгрыша, сравняв счет в партии — 5:5. При этом Калинина демонстрировала раздражение от спада в своей игре, в общем, перелом в матче явно намечался. Однако так и не произошел. В следующем гейме россиянка совершила четыре срыва, а на своей подаче при 5:6 и 15:15 допустила роковую ошибку, в идеальной ситуации у сетки, по сути, подарив сопернице важнейшее очко. Затем последовали две ошибки и поражение в матче.

Мирра не смогла справиться с разочарованием, пусть и не стала ломать ракетку, а только кинула ее в сердцах в свою сумку. Она понимала, что упустила хороший шанс на дебютный полуфинал. С другой стороны, четвертьфинал в Руане для 16-летней теннисистки — также достойный результат, она добралась до этой стадии всего лишь во второй раз в карьере. Обнадежив перед супертурнирами в Мадриде и Риме, к которым также наверняка будет готовиться под руководством испанского тренера Кончиты Мартинес.