«Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

18-летняя Анастасия Гурьева дружит с Миррой Андреевой, впечатлена творчеством Льва Толстого и слушает русский рэп.

Российская теннисистка Анастасия Гурьева здорово проводит свой последний сезон по юниорам, показывая высокие результаты не только в одиночном разряде. Например, на «Ролан Гаррос» — 2023 Гурьева дошла до полуфинала основного турнира и четвертьфинала в парах, а на первенстве России до 19 лет сыграла в финале в одиночке и миксте. В разговоре с «СЭ» 18-летняя уроженка Самары рассказала, как шахматы помогают ей играть в теннис, почему она не получила золотую медаль в школе, несмотря на идеальный аттестат, и как изменилась ее техника после переезда в Турцию.

Очень прикольно играть с Миррой в карты

— Как впечатления от прошедшего Уимблдона?

— В женском туре я болела за Елену Рыбакину и Арину Соболенко, но, к сожалению, они вылетели от Онс Жабер. Но больше я смотрела матчи юниоров. Надо изучать своих потенциальных соперниц. Сейчас больше заинтересована в этом.

— Алина Корнеева проиграла в полуфинале и не сможет в этом году собрать юниорский «Сезонный шлем». Что думаешь о ней?

— Смотрела несколько матчей Алины на Уимблдоне. Жаль, что ей не удалось пройти в финал. Она очень хороший игрок и была достойна «Сезонного шлема». У Корнеевой действительно невероятный талант, тут не поспоришь.

— Хотя ее результаты немного затмили перформансы Мирры Андреевой.

— Они одного возраста, но Мирра уже выигрывает матчи во взрослом туре, Алина по юниорам. Но поверьте, что в 16 лет выигрывать турниры «Большого шлема» по юниорам — дорогого стоит.

— Пересекались с Алиной или Миррой?

— Конечно, особенно с Миррой. Например, в этом году играли с ней пару в Египте. К сожалению, дошли только до полуфинала, но зато много тренировались вместе. Могу сказать, что мы в дружеских отношениях. Обсуждаем, кто против кого играет, как лучше действовать. Скоро я поеду на турнир в Испанию, где она играла в прошлом году. Он проходит в горах, там специфические условия. Мирра сказала позвонить ей, она все расскажет.

— То есть у нее никакой звездной болезни?

— Абсолютно. Я обожаю ее, она особенный человек в женском туре. Очень позитивная, веселая, эмоциональная. Очень прикольно играть с ней в карты, в UNO.

— Ее пресс-конференции уже стали настоящим кладом для журналистов.

— Мирра такая открытая с самого детства. Может кричать, ракетки кидать, но в то же время собранная. Очень интересно следить за ее успехами. Болею, переживаю за нее.

— Вы пропустили Уимблдон из-за сдачи ЕГЭ?

— У меня были две важные причины. Первая — ЕГЭ. Многие сдавали его в марте, но я решила сделать это позже, чтобы точно успеть нормально подготовиться к «Ролан Гаррос». Иначе бы у меня не получилось сконцентрироваться ни на одном, ни на другом деле. Вторая — получение британской визы. Это был сложный процесс, и тренер сказал мне, что если я не очень хочу заморачиваться с документами, то могу пропустить Уимблдон. Решили, что так будет лучше.

— А вообще у тебя есть опыт выступления на траве?

— Один раз играла — два года назад на Уимблдоне. Прошла один круг квалификации, но дальше уступила. Повлияли погодные условия. Вела 4:1, но из-за дождя матч остановили. Моя соперница поговорила с тренером, а я где-то подрасслабилась. В итоге обидно проиграла.

Анастасия Гурьева. Фото Global Look Press

Хотела бы сыграть микст с Деминым

— Сейчас целенаправленно готовитесь к юниорскому US Open?

— Есть шансы, что я сыграю на юниорском US Open. У меня есть действующая виза, так что с документами порядок. Но в остальном буду играть уже взрослые турниры. Зарабатывать очки на 15-, 25-тысячниках. Хочется закончить год в топ-300.

Еще после прошлогоднего US Open я думала, что закончила с юниорскими турнирами, но когда переехала в академию в Анталью, то тренеры уговорили меня еще год поиграть по юниорам. Решила, почему бы и нет. Специально играла юниорские турниры, чтобы набрать рейтинг и попасть на «Ролан Гаррос» — 2023. В итоге получилось там выстрелить.

— Какой матч стал самым запоминающимся на французском «мейджоре»?

— Самый эмоциональный — четвертьфинал с датчанкой с Ребеккой Мунк Мортенсен. Мы обе хорошо играли, но в решающем сете я все же вырвала победу. Если говорить о качестве игры, то мне больше всего понравился матч 1/8 финала против словачки Ренаты Ямриховой. Удалось быстро закончить его в двух сетах.

— На «Ролан Гаррос» вы дошли еще и до четвертьфинала в паре. Хотя у вас были проблемы с мизинцем. Удалось избавиться от этой травмы или играли с ней и на первенстве России до 19 лет?

— Мизинец почти не беспокоил, но после «Ролан Гаррос» я была очень уставшая. Каждый матч в Париже был важным и эмоциональным. К тому же когда прилетела на первенство России, то заболела на следующий день. Чувствовала себя разбитой: кашель, насморк. Думала сняться с первого матча, да и тренеры советовали мне не играть. Но я решила все-таки выступить, потому что договорилась на мискт и не хотела подводить партнера. И чтобы не выпадать из турнира, решила сыграть еще и одиночку. В итоге дошла до финала, но на решающий матч [с Александрой Шубладзе] уже не было сил. Может быть, было бы лучше, если бы не играла тот же мискт. Хотя изначально была цель набраться опыта именно в этой дисциплине. В любом случае два серебра — это хороший результат.

— В целом есть желание поиграть микст на взрослом уровне?

— Если будет такая возможность, то я бы попробовала. Микст сильно отличается от пары. Парни играют по-другому. Но тут важный момент: нужно суметь договориться с хорошим партнером.

— С кем бы хотела сыграть?

— Не особо следила, кто в мужском туре играет микст. Из юниоров я бы сыграла с Деминым. Ярослав очень хорош в паре. Но проблема в том, что он и я берем лидерство, когда играем в дуэте. На тренировке играли друг с другом. Было сложновато совместить наши характеры.

— Ты говорила, что подавала 190 км/ч на «Ролан Гаррос». Топовый показатель. А какой рекорд подачи на харде?

— 190 — это максимум. В среднем скорость первой подачи в Париже была 185-186. На харде мой максимум был 183 км/ч. Это было год назад.

— Сильно изменилась работа над подачей после переезда в Турцию?

— На самом деле, да. Мы много работаем над этим элементом, особенно над прыжком. Я высокого роста и раньше подавала практически без прыжка. Мои тренеры в Турции пытаются это исправить. И я смотрю фото с последних матчей, и действительно прогресс есть. Но еще, конечно, есть куда расти.

— В Анталье много времени уделяете ОФП?

— С момента переезда у меня до сих пор каждый день две индивидуальные фитнес-тренировки. Это очень непросто, но понимаю, что для достижения своих целей необходимо улучшить физическую подготовку. Поэтому спокойно работаю.

— Тяжело совмещать такую физическую нагрузку с учебой?

— Летом полегче, все-таки школа закончилась.

— Еще одна твоя фишка — укороченные. Есть какой-то самый запоминающийся розыгрыш?

— Это один из моих любимых ударов с детства. Получаю огромное удовольствие, когда я делаю удачный укороченный и выигрываю розыгрыш. Про самый запоминающийся розыгрыш сказать сложно, но очень хорошо помню один матч. Когда мне было 10 лет, я встретилась с девочкой, которая была фавориткой турнира. Я проигрывала 0:4, 0:3, но потом сменила тактику, постоянно укорачивая и кидая «свечки». За счет этого переломила ход матча и впоследствии выиграла.

Шахматы очень помогли в теннисе

— Ты рассказывала, что во многом стала заниматься теннисом из-за брата. Он продолжает играть?

— Больше тренирует любителей и детей. Если я приезжаю в Самару, то со мной может поиграть спарринг. Сам он же добился больших успехов в пляжном теннисе. В 2019 году даже выиграл чемпионат мира в миксте.

— А родители играли в теннис или вообще как-то связаны со спортом?

— У нас нет какой-то спортивной династии, но родители играли на любительском уровне, всегда очень любили теннис. Поэтому и отдали брата, а затем и меня.

— Ваша цитата: «Моя мама постоянно со мной на всех турнирах. Заменяет мне психолога и тренера по физио». Можно сказать, что она пожертвовала всем ради вашей карьеры?

— Этот вопрос лучше задать маме, но думаю, что в какой-то степени это так. Когда в нашей семье появился первый ребенок, мама ушла с работы. Папа сказал, чтобы она занималась только детьми, их воспитанием, развитием. Поэтому сначала мама почти все свое время уделяла брату, а затем мне. До сих пор везде со мной: 24/7. Иногда это поднадоедает, но очень сложно передать, насколько это большая поддержка. В моем возрасте уже многие теннисистки путешествуют без родителей. Говорят, что тяжело, когда все родные далеко. Никто не понимает, не утешит. Мне в этом плане повезло.

— А папа часто приезжает на турниры?

— Наоборот, редко. У него очень много работы. Впервые за долгое время у него все-таки получилось выбраться на «Ролан Гаррос» — 2023.

— Интересно, что в детстве вы выбирали между теннисом и шахматами. Сейчас продолжаете играть, следить за шахматными турнирами?

— Если кто-то захочет поиграть, то я не откажусь. Чтобы вспомнить, что я учила. Сейчас почти не помню комбинаций, только как ходят фигуры. Когда окончательно выбрала теннис, то отстранилась от шахмат.

— Но шахматы помогли построить теннисную карьеру?

— Да, особенно в детстве. Мозги начали работать раньше, чем у остальных. И до сих пор я использую тот опыт. Чтобы выиграть матч, просчитываешь, сколько ошибок соперница допустила с правой стороны, сколько с левой. С какого именно удара, куда лучше играть. На подсознании помогает, так что счастлива, что когда-то играла в шахматы.

— Правда, что вы окончили школу с золотой медалью?

— К сожалению, нет. В аттестате у меня исключительно пятерки, но я не добрала баллов по ЕГЭ. Но если честно, не сильно расстроилась этому факту. Аттестат будет лежать в коробочке, а я буду играть в теннис. Просто спасибо, что окончила.

— Будете поступать на спортивный факультет?

— На данный момент мне легче получить спортивное образование. Во-первых, есть понимание дисциплины. Во-вторых, сложно поступить на какую-то специализацию, не связанную со спортом. В связи с тренировками и турнирами совмещать будет практически нереально.

Анастасия Гурьева с тренерами Маруан Мане (слева) и Угур Кара.

Хотела бы ментальность, как у Джоковича

— Вы рассказывали, что много читаете. Какая последняя книга впечатлила?

— Вообще я люблю детективы, но если говорить именно про категорию «впечатлило», то выберу «Войну и мир». Прочитав роман Льва Толстого, я поняла, насколько богат русский язык. Например, в романе автор половину главы отдает на описание бального зала и делает это настолько изящно, что читателю не будет скучно.

— Какую музыку слушаешь?

— Я меломан, люблю много разных стилей. Сейчас больше слушаю русский рэп.

— Есть ли у тебя какой-то ритуал в теннисе?

— Я всегда разминаюсь в наушниках. Когда выхожу на корт, то всегда делают одни и те же вещи в определенном порядке.

— Если бы можно было переиграть один матч, то какой бы он был?

— Полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» с Луксьяне Перес-Аларкон. Очень хотелось выйти в финал юниорского «Шлема» и выиграть его. Завоевать «Шлем» очень ценно, это как ЧМ в футболе. Но тогда я была очень уставшая. Выложилась по полной, но этого не хватило.

— Самое абсурдное правило тенниса?

— «Любимое» правило всех юниоров. Когда подача задевает сетку, и мы продолжаем розыгрыш. Его ввели 4-5 лет назад. Не понимаю зачем. Даже судьи путаются и просят переигрывать, но потом вспоминают, что мы должны продолжать. Это забавно.

— За что ты любишь теннис?

— Обожаю ощущения, когда выигрываешь матч. Адреналин, эйфория. При этом есть понимание, что в мире огромное количество игроков. Все много работают над собой. Ты должна чем-то выделяться, иметь какую-то свою фишку.

— Какой навык и у кого вы бы хотели забрать?

— Я бы хотела ментальность, как у Джоковича. Насколько он спокоен на корте и уверен в себе. Все говорят про это. У меня бывают моменты, когда психую. Порой не достает уверенности или, наоборот, расслабляюсь. Надеюсь, что все-таки стану таким человеком, как Новак.

— Тебе можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— Много великих людей, с которыми было бы интересно пообщаться. Великие писатели, ученые, но если надо остановиться на одном человеке, то выберу принцессу Диану. Она была из семьи британской знати, с прекрасным образованием, женой принца Уэльского, иконой стиля, вела широкую общественную и благотворительную деятельность, воспитывала двух сыновей, поддерживала со всеми хорошие отношения... С ней было бы очень интересно провести вечер.