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Сегодня, 13:32

Рыбакина обыграла Бронцетти во втором круге турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Мадриде обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 24-летней казахстанки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Майар Шериф (Египет).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 21) — Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:4

Елена Рыбакина
Каролин Гарсия
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