Знаменитая теннисистка снялась с турнира из-за поведения соперницы и судьи. Она стала жертвой паники

Драма китаянки Чжан Шуай на турнире в Будапеште.

Уимблдон завершился, но теннисные драмы продолжаются. Так, на турнире WTA 250 в Будапеште крайне неприятная история приключилась с одной из самых знаменитых китайских теннисисток Чжан Шуай. Из-за грубой ошибки судьи на вышке и последующего некорректного поведения венгерской соперницы и зрителей китаянка пережила паническую атаку и не смогла продолжить матч. Причем заслужила немало слов поддержки от коллег-теннисисток, шокированных несправедливостью по отношению к Чжан Шуай.

Помешали преодолеть серию неудач

Вообще-то Чжан Шуай не последний человек в мировом теннисе. 34-летняя китаянка в парном разряде выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии-2019 и Открытый чемпионат США-2021, в прошлом году играла в финале парного турнира на Уимблдоне, поднималась на второе место в женском парном рейтинге. Да и в одиночке играла совсем неплохо — в январе она занимала рекордную для себя 22-ю строчку в рейтинге, выиграла три титула (в паре у нее 16 турнирных побед).

Чжан Шуай разговаривает с судьей. Фото Global Look Press

Правда, после Открытого чемпионата Австралии-2023, где она добралась до четвертого круга, у Чжан Шуай наступил серьезный спад, пусть в рейтинге китаянка по-прежнему держится в топ-50 — на 45-й позиции. С начала февраля она не выиграла ни одного матча в одиночке, регулярно вылетая в первых кругах. На «Ролан Гаррос» после поражения от Магдалены Фрех из Польши 1:6, 1:6 теннисистка не выдержала и расплакалась прямо на пресс-конференции. С тех пор она проиграла еще четыре встречи, доведя безвыигрышную серию до 12 матчей. Но шанс прервать череду неудач в Будапеште был — первая соперница венгерка Амарисса Тот занимала только 548-е место в рейтинге WTA.

Тем не менее и с ней китаянка в первом сете играла без преимущества, на равных. Однако вполне могла взять первую партию. При счете 5:5 и 15:15 она попала в линию — повторы это подтверждают. Но судья зафиксировал аут. Чжан Шуай долго и безрезультатно спорила, а когда после следующего розыгрыша соперница демонстративно подошла к отметке и затерла след, совсем разнервничалась, тем более с трибун ее начали освистывать.

Поддержка теннисного мира

Гейм в итоге она проиграла, на переходе у китаянки началась паническая атака, она испытывала проблемы с дыханием и взяла медицинский тайм-аут, но он не помог — теннисистка разрыдалась и не смогла продолжить встречу. Правда, нашла в себе силы подойти к обидевшим ее судье и сопернице и пожать им руки. Публика приняла это решение Чжан Шуай не без восторга, а Тот мгновенно победно вскинула руки, что делает ситуацию еще более неприятной. После такой сомнительной победы она с улыбкой отвечала на вопросы в интервью на корте.

«Все тренировки впустую, когда ты хочешь пробить поближе к линии и даже попадаешь в нее, но тебе все равно засчитывают аут... Люблю вас, ребята, и всех, кто встал на мою защиту», — написала Чжан Шуай в соцсетях. Китаянка действительно получила заметную поддержку от теннисного мира — как от болельщиков, так и от коллег-теннисисток. «Это совершенно неправильно. У меня ноль уважения к Тот после такого. Ноль! Мне безумно обидно за Чжан Шуай. Тот «выиграла» то очко и матч, но ее репутации конец», — написала бывшая россиянка, а ныне австралийка Дарья Сэвилл (в девичестве — Гаврилова). «Отвратительное поведение! Чжан Шуай лучше многих из нас, поскольку пожала руку судье и сопернице после матча», — прокомментировала еще одна теннисистка из Австралии Айла Томлянович.

Также поддержали китаянку и другие теннисистки — в частности хорватка Донна Векич, выбившая ее в первом круге недавнего Уимблдона. Интересно, как отреагируют на этот эпизод чиновники WTA и организаторы турнира, ведь теперь на репутации турнира в Будапеште появится серьезное пятно. Что же касается репутации Тот, то ее, похоже, спасут только публичные извинения за некорректное поведение, но вряд ли мы их услышим.