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Звонарева в паре с Кузьмовой не смогла выйти в финал турнира в Мельбурне

06:24
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Россиянка Вера Звонарева в паре со словачкой Викторией Кузьмовой в полуфинале турнира в Мельбурне уступила американкам Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:10. Звонарева и Кузьмова сделали 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из 11.

В финале Мухаммад и Пегула встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее Звонарева в 1/8 турнира в Мельбурне проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн со счетом 7:5, 3:6, 4:6.

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Сергей Разин все материалы автора
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