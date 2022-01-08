Звонарева в паре с Кузьмовой не смогла выйти в финал турнира в Мельбурне

Россиянка Вера Звонарева в паре со словачкой Викторией Кузьмовой в полуфинале турнира в Мельбурне уступила американкам Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:10. Звонарева и Кузьмова сделали 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из 11.

В финале Мухаммад и Пегула встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее Звонарева в 1/8 турнира в Мельбурне проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн со счетом 7:5, 3:6, 4:6.