Рыбакина обыграла Дои и вышла в финал турнира в Аделаиде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Рыбакина сделала 9 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Рыбакина встретится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Ига Свентек (Польша).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:3