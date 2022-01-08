Рыбакина обыграла Дои и вышла в финал турнира в Аделаиде
06:15
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Рыбакина сделала 9 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 11.
В финале турнира Рыбакина встретится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Ига Свентек (Польша).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:3
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю