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Рыбакина обыграла Дои и вышла в финал турнира в Аделаиде

06:15
Елена Рыбакина. Фото Twitter
Елена Рыбакина. Фото Twitter
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Рыбакина сделала 9 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Рыбакина встретится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Ига Свентек (Польша).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора
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