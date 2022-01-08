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Халеп обыграла Циньвэнь и вышла в финал турнира в Мельбурне

06:52
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Бельгийская теннисистка Симона Халеп в полуфинале турнира в Мельбурне обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 25 минут. Бельгийка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Халеп встретится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Вероника Кудерметова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — 6:3, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора
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