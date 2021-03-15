Звонарева обыграла Родионову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
18:42
Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Обладательница wild card в двух сетах представительницу Австралии Арину Родионову — 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 24 минуты.
Во втором круге соперницей Звонаревой станет третья «сеяная», 43-я ракетка мира Фиона Ферро.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия, WC) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:1, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/
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