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Звонарева обыграла Родионову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

18:42
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Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Обладательница wild card в двух сетах представительницу Австралии Арину Родионову — 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 24 минуты.

Во втором круге соперницей Звонаревой станет третья «сеяная», 43-я ракетка мира Фиона Ферро.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, WC) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:1, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/

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