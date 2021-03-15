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Остапенко и Соснович вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

17:34

Представительница Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Паулу Бадосу Хиберт из Испании — 6:2, 6:2.

Соперница Остапенко определится в матче румынки Жаклин Кристиан и белоруски Веры Лапко.

Другая представительница Белоруссии Александра Соснович одолела еще одну румынку Ану Богдан и встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и датчанкой Кларой Таусон.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:2, 6:2

Александра Соснович (Белоруссия) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 6:2, 6:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/

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