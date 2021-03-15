Гаспарян и Дзаламидзе выбыли в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде
20:11
Россиянки Маргарита Гаспарян и Натела Дзаламидзе выбыли в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Они проиграли дуэту Макото Ниномия (Япония) — Рената Ворачова (Чехия) в трех сетах.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Макото Ниномия/Рената Ворачова (Япония/Чехия, 3) — Натела Дзаламидзе/Маргарита Гаспарян (Россия) — 3:6, 6:1, 12:10
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