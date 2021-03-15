Гаспарян и Дзаламидзе выбыли в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Россиянки Маргарита Гаспарян и Натела Дзаламидзе выбыли в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Они проиграли дуэту Макото Ниномия (Япония) — Рената Ворачова (Чехия) в трех сетах.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Макото Ниномия/Рената Ворачова (Япония/Чехия, 3) — Натела Дзаламидзе/Маргарита Гаспарян (Россия) — 3:6, 6:1, 12:10