Возняцки провела последний матч в профессиональной карьере

Датчанка Каролин Возняцки после поражения от представительницы Туниса Онс Жабер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сообщила о завершении карьеры.

29-летняя спортсменка анонсировала уход еще в декабре. 18 мая в Копенгагене пройдет ее прощальный матч против американки Серены Уильямс.

- Хотела бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а также мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы, — приводит слова Возняцки Reuters. — Обычно я не плачу, но это особенные моменты, которые я не забуду. Это было действительно невероятно и потрясающе. Я счастлива и готова к следующей главе.