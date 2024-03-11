Возняцки обыграла Волынец и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

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Датская теннисистка Каролин Возняцки в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:2, 4:6, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 33-летней датчанки 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 финала турнира Возняцки встретится с Ангелик Кербер из Германии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Кэти Волынец (США, WC) — 6:2, 4:6, 6:0