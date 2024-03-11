Кудерметова уступила Кербер и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге спортсменка уступила немке Анжелике Кербер в двух сетах — 4:6, 5:7.
В четвертом круге турнира Кербер встретится с победителем матча Каролин Возняцки (Дания, WC) — Кэти Волынец (США, WC).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анжелика Кербер (Германия) — Вероника Кудерметова (Россия, 17) — 6:4, 7:5
Новости