Павлюченкова обыграла Хаддад Майю и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 2:6, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 32-летней россиянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В 1/8 финала турнира Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12) — 2:6, 6:4, 6:3
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