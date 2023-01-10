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Сегодня, 17:13

Вице-президент ФТР оценил игру Кудерметовой в трехчасовом матче с Азаренко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко высказал мнение о матче россиянки Вероники Кудерметовой с Викторией Азаренко из Белоруссии на турнире в Аделаиде.

«Это отличная победа для Вероники. Виктория Азаренко — очень сильный соперник. Она добивалась больших побед и выигрывала большие турниры. А успех в таком длинном матче с драматичными моментами, множеством брейк-пойнтов, даст Кудерметовой мощный заряд позитивных эмоций на старте длинного сезона. Тем более, что она себя отлично проявила, записав в актив 20 эйсов. Что касается короткого отдыха перед следующей встречей с Александровой, то на таком уровне спортсмены привыкли к возможным нюансам расписания. Так что это не имеет принципиального значения. Это лишь один из множества факторов. Но он, как правило, не бывает решающим», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Кудерметова обыграла Азаренко (2:6, 7:6, 6:4) в первом круге турнира в Аделаиде. Во втором круге россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10561754-vice-prezident-ftr-ocenil-igru-kudermetovoj-v-trehchasovom-matche-s-azarenko.html
Теннис
Вероника Кудерметова
Виктория Азаренко
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