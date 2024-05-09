Свентек вышла в третий круг турнира в Риме
Полька Ига Свентек победила американку Бернарду Перу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:0, 6:2.
Матч длился 1 час 18 минут.
В третьем круге первая ракетка мира встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:0, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США, 31) — 6:3, 6:2
Сорана Кирстя (Румыния, 28) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 7:5, 6:0
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