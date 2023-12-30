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Сегодня, 17:21

Веснина рассказала, как Джокович и другие иностранные теннисисты поздравили ее с возвращением в тур

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка и трехкратная победительница турниров серии Большого шлема в парном разряде Елена Веснина рассказала, кто из иностранных теннисистов поздравил ее с возвращением в тур.

«Джокович лайкнул пост и в комментариях оставил смайлики аплодисментов, поздравил. Новак всегда просматривает мои публикации, мы на связи. Написали и Каролина Возняцки, и Люси Шафаржова, Слоан Стивенс. Анастасия Севастова написала: «Нам надо с тобой организовать, чтобы в туре появились няни», — приводит слова Весниной Sport24.

28 декабря 37-летняя теннисистка объявила о возвращении в спорт после рождения второго ребенка.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Она является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в парном разряде.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-608760-vesnina-rasskazala-kak-dzhokovich-i-drugiye-inostrannyye-tennisisty-pozdravili-yeye-s-vozvrashcheniyem-v-tur
Теннис
Елена Веснина
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