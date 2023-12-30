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Сегодня, 15:52

Тарпищев оценил потенциал 16-летней Андреевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил потенциал 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, признанной «Новичком года» в WTA-туре.

«Перспективы Андреевой? Не трогайте ее. Чего вы от нее хотите? Она должна просто работать так, как ей надо, и не перегружаться. Какой она будет в рейтинге, сейчас второстепенно. При правильной работе у Андреевой отличный потенциал, но ее нельзя перегружать. На Мирру очень большое давление. Она еще ребенок, что вы от нее хотите? Поменьше ее трогайте и обращайте внимание, пусть работает. Информация о смене гражданства? Ну вот куда вы лезете? Меньше говорите об этом. Ясно ведь, что ее обрабатывают. Зачем это в прессе выдавать, чтобы ее еще угнетать этими вопросами?» — приводит слова Тарпищева Sport24.

В сезоне-2023 16-летняя Андреева поднялась на 359 позиций в мировом рейтинге — с 405-го на 46-е место. Она была признана новичком года по версии WTA.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-608721-tarpishchev-ne-trogayte-andreyevu-na-mirru-okazyvayetsya-ochen-bolshoye-davleniye-a-ona-yeshche-rebenok
Теннис
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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