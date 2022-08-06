Кудерметова о выходе в полуфинал турнира в Сан-Хосе: «Во время Уимблдона умирала на тренировках»

Кудерметова рассказала что готовилась к турниру в Сан-Хосе во время проведения Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что активно готовилась к турниру в Сан-Хосе во время проведения Уимблдона. В нынешнем году директорат британского турнира не допустил до участия в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.

— Вы здесь побеждаете не только в одиночке, но и в паре, где тоже уже вышли в полуфинал, выиграв в третьем сете четвертьфинала 10:8. Как вам удается все это совмещать, к тому же учитывая погоду?

— Привыкла. Уже довольно долго играю и одиночку, и пару одновременно. Я к этому готова!

— Вы показываете в Сан-Хосе очень уверенный теннис. Что помогает вам прогрессировать?

— Сразу после матча на корте сказала зрителям и повторю сейчас: поскольку не могла играть на Уимблдоне, посвятила это время очень напряженной работе. Просто умирала на корте! И чувствую, что вернулась в тур намного сильнее.

25-летняя Кудерметова в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (7:6 (7:5), 6:2). В полуфинале соревнований в США россиянка сыграет с американской Шелби Роджерс.