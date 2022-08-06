Кудерметова рассказала, как готовилась к матчу с Жабер на турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после победы в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе рассказала, как готовилась к матчу с Онс Жабер из Туниса. Кудерметова обыграла пятую ракетку мира в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2.

— Как готовились к матчу? Не просматривали какие-то фрагменты недавнего финала Уимблдона, в котором Жабер проиграла Елене Рыбакиной?

— Нет, потому что мы уже дважды играли между собой (оба раза Кудерметова выиграла, — Прим. «СЭ»), и я хорошо помнила игру и тактику Онс. Поэтому просто постаралась сфокусироваться на том, чтобы выполнить свой план на матч. Главной моей задачей было сыграть очень агрессивно и вообще не давать ей времени. Если его предоставлять, то начались бы те самые слайсы и дроп-шоты, и мне было бы очень сложно.

— Второй сет вы выиграли очень уверенно. Так помогла победа на тай-брейке в первом?

— Да, она придала мне уверенности. К тому же я увидела, что Онс после первого сета немножко устала. Это был очень напряженный сет, к тому же играли по сильной жаре. Но его выигрыш придал мне дополнительных сил. Во втором сете постаралась сыграть еще более агрессивно, и это сработало.

В июле 2022 года Жабер в финале Уимблдона проиграла представляющей Казахстан Елене Рыбакиной со счетом 6:3, 2:6, 2:6.

В полуфинале турнира в Сан-Хосе Кудерметова сыграет с американкой Шелби Роджерс.