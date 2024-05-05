Бадоса поздравила Соболенко с днем рождения

Испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поздравила вторую ракетку мира Арину Соболенко с днем рождения. 5 мая белоруске исполнилось 26 лет.

«Поздравляю с днем рождения эту особенную женщину. Люблю тебя!» — написала Бадоса.

4 мая Соболенко уступила Иге Свентек из Польши в финале турнира в Мадриде (5:7, 6:4, 6:7 (7:9)). Теннисистки второй год подряд встретились в финале «тысячника» в столице Испании — в 2023 году победу праздновала белоруска.

Соболенко является победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двух — в парном. Всего на ее счету 20 титулов WTA.