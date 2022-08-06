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Сегодня, 09:40

Касаткина провела пресс-конференцию с собакой после выхода в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Милена Метелева, «СЭ»

Организаторы пресс-конференции российской теннисистки Дарьи Касаткиной после ее победы в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе над Ариной Соболенко принесли собаку. Животное кормили на столе, а теннисистка с улыбкой ее гладила.

«Давайте поставим для нее отдельный стул!» — шутила 12-я ракетка мира.

Собаку принесли в рамках сотрудничества Mubadala Silicon Valley Classic с независимой частной некоммерческой организацией в Кремниевой долине, защищающей животных, в том числе бездомных собак. Один из дней турнира в последние годы традиционно посвящен этой теме. В прошлом году Касаткина дошла в Сан-Хосе до финала.

Дарья Касаткина
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