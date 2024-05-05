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Соболенко - о дне рождения после поражения в Мадриде: «Надеюсь, у меня будет хорошее настроение»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко надеется, что день рождения скрасит ее поражение в финале турнира в Мадриде. 5 мая спортсменке исполнилось 26 лет.

«Сложно смириться с поражением. Это было очень близко. В моем случае я буду страдать один день, завтра я уеду в Рим, так что я быстро забуду это. Надеюсь, у меня будет хорошее настроение. Завтра [Соболенко давала комментарий 4 мая. — Прим. «СЭ»] мне исполнится 26. Я отдала все силы, поэтому мне остается гордиться собой, и надеюсь, как я говорила на корте, в следующем году удача будет на моей стороне (улыбается)», — заявила белоруска.

В решающем матче Соболенко уступила Иге Свентек из Польши в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:7 (7:9). Теннисистки провели на корте 3 часа 14 минут.

Соболенко и Свентек второй год подряд встретились в финале турнира в Мадриде — в 2023 году победу праздновала белоруска.

 

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/i-am-26-tomorrow-it-sucks-aryna-sabalenka-jokes-but-admits-iga-swiatek-madrid-open-loss-tough-to-accept
Теннис
Арина Соболенко
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