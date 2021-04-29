Свитолина проиграла Тайхманн на старте турнира в Мадриде
15:00
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла швейцарке Жиль Тайхманн 2:6, 6:4, 7:6 (7:5) в матче 1-го круга турнира WTA.
Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась победой Тайхманн.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)
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