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Свитолина проиграла Тайхманн на старте турнира в Мадриде

15:00
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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла швейцарке Жиль Тайхманн 2:6, 6:4, 7:6 (7:5) в матче 1-го круга турнира WTA.

Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась победой Тайхманн.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)

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