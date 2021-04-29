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Теннисистки Кербер и Бертенс пробились во второй круг турнира в Мадриде

15:12
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер и голландка Кики Бертенс обыграли своих соперниц и пробились во второй круг турнира в Мадриде.

Кербер в двух сетах обыграла чешскую спортсменку Маркету Вондроушову — (7:6, 7:5, 6:1), а Бертенс оказалась сильнее Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры (6:4, 6:0)

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кики Бертенс (Голландия, 7) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:4, 6:0

Ангелик Кербер (Германия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:6 (7:5), 6:1

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