Теннисистки Кербер и Бертенс пробились во второй круг турнира в Мадриде
15:12
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер и голландка Кики Бертенс обыграли своих соперниц и пробились во второй круг турнира в Мадриде.
Кербер в двух сетах обыграла чешскую спортсменку Маркету Вондроушову — (7:6, 7:5, 6:1), а Бертенс оказалась сильнее Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры (6:4, 6:0)
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Кики Бертенс (Голландия, 7) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:4, 6:0
Ангелик Кербер (Германия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:6 (7:5), 6:1
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