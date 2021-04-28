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Потапова проиграла Младенович в квалификации турнира в Мадриде

16:11
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в финале квалификации турнира в Мадриде уступила француженке Кристине Младенович со счетом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка сделала один эйс, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

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