Потапова проиграла Младенович в квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова в финале квалификации турнира в Мадриде уступила француженке Кристине Младенович со счетом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка сделала один эйс, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.