Потапова проиграла Младенович в квалификации турнира в Мадриде
16:11
Российская теннисистка Анастасия Потапова в финале квалификации турнира в Мадриде уступила француженке Кристине Младенович со счетом 4:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка сделала один эйс, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.
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