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Серена Уильямс встретила аллигатора во время прогулки

04:42
Серена Уильямс.
Серена Уильямс.

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое видео в историях Instagram. Во время прогулки она встретила аллигатора в озере. Сезон в теннисе приостановлен из-за коронавируса?.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

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