Россиянка Блинкова вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке, где сыграет с Потаповой

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

В четвертьфинале турнира россиянка обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 6:3. Матч продолжался 2 часа 37 минут.

На счету 138-й ракетки мира Блинковой 5 эйсов, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. У 45-й ракетки мира Калининой — одна подача навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в финал турнира 24-летняя спортсменка сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия, Q) — Ангелина Калинина (Украина, 2) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:3