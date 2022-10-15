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Сегодня, 03:28

Пегула переиграла Кис в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла соотечественницу Мэдисон Кис — 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. 28-летняя Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету 27-летней Кис 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 4) — Мэдисон Кис (США) — 6:4, 7:5

Теннис
Джессика Пегула
Мэдисон Кис
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