Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла Каролине Муховой из Чехии в первом круге турнира WTA в Риме (Италия) — 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Рахимова ни разу не подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Муховой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира соперницей Муховой станет итальянка Мартина Тревизан.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:4, 7:5