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Сегодня, 17:56

Грачева на тай-брейке проиграла Осорио в первом круге турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла Камиле Осорио из Колумбии в турнире в Риме — 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Победитель определился на тай-брейке, где сильнее оказалась колумбийка.

Грачева сделала 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 20. На счету Осорио 1 подача на вылет, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Осорио сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Осорио (Колумбия) — Варвара Грачева (Россия) — 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:4)

Теннис
Варвара Грачева
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