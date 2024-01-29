Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:39

Рахимова и Сизикова вышли в четвертьфинал парного турнира в Хуахине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский дуэт Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

Теннисистки обыграли дуэт Тхасапорн Накло/Салактип Унмуанг (Таиланд) со счетом 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 11 минут.

За выход в полуфинал россиянки сыграют с лучшими в матче Натела Дзаламидзе (Грузия)/Катаржина Кава (Польша) — Анжелика Морателли/Камилла Розателло (Италия).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — Тхасапорн Накло/Салактип Унмуанг (Таиланд, WC) — 6:4, 6:1

Теннис
Камилла Рахимова
Яна Сизикова
0
Читайте также
Гашек отказался возвращать деньги, которые заработал в «Спартаке»
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнайдер в трех сетах победила Линетт на турнире в Хуахине

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости