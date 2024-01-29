Рахимова и Сизикова вышли в четвертьфинал парного турнира в Хуахине

Российский дуэт Камилла Рахимова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

Теннисистки обыграли дуэт Тхасапорн Накло/Салактип Унмуанг (Таиланд) со счетом 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 11 минут.

За выход в полуфинал россиянки сыграют с лучшими в матче Натела Дзаламидзе (Грузия)/Катаржина Кава (Польша) — Анжелика Морателли/Камилла Розателло (Италия).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — Тхасапорн Накло/Салактип Унмуанг (Таиланд, WC) — 6:4, 6:1