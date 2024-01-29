Шнайдер в трех сетах победила Линетт на турнире в Хуахине
Россиянка Диана Шнайдер победила польку Магду Линетт в первом круге турнира WTA в Хуахин (Таиланд) — 6:4, 1:6, 6:1. Матч длился 2 часа 9 минут.
Шнайдер за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.
Во втором круге Шнайдер сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Ланлана Тараруди (Таиланд).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Магда Линетт (Польша, 1) — 6:4, 1:6, 6:1
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