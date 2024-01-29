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Сегодня, 13:44

Шнайдер в трех сетах победила Линетт на турнире в Хуахине

Руслан Минаев
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Россиянка Диана Шнайдер победила польку Магду Линетт в первом круге турнира WTA в Хуахин (Таиланд) — 6:4, 1:6, 6:1. Матч длился 2 часа 9 минут.

Шнайдер за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.

Во втором круге Шнайдер сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Ланлана Тараруди (Таиланд).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Магда Линетт (Польша, 1) — 6:4, 1:6, 6:1

Диана Шнайдер
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