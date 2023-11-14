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Сегодня, 13:30

Петрова рассказала, в чем нужно прибавлять Самсоновой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова отметила, что ей нравится стиль игры Людмилы Самсоновой.

«В топ-5 Людмиле попасть будет сложно, но к этому надо стремиться, — отметила в интервью «СЭ» Петрова. — У нее был хороший год. Мне нравится ее стиль игры: быстрый, резкий, агрессивный, она хорошо подает, плотно принимает, не боится идти к сетке. Это все замечательно, но ей надо прибавлять в уверенности и стойкости. Нужно из недели в неделю показывать стабильные результаты. Слышала, что во второй части сезона Людмила стала работать с психологом, и ее победы над игроками топ-10 доказали, что это приносит пользу. Так что можно надеяться, что в следующем году она еще прибавит в рейтинге».

Самсонова закончила 2023 год на 16-й строчке рейтинга WTA.

Надежда Петрова. «Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

Теннис
Людмила Самсонова
Надежда Петрова
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