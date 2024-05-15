Свентек: «Когда играешь по 80 матчей за год, это превращается в рутину»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек рассказала, какие эмоции она испытывает после побед.

«Конечно, всегда по-разному. У каждого матча свое послевкусие. Когда играешь по 80 матчей за год, это превращается в рутину... Иногда эмоции просто невероятные, как, например, после финала в Мадриде, он получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, что не самое лучшее чувство. Но это жизнь, иногда она похожа на американские горки», — цитирует Свентек TheTennisLetter.

14 мая Свентек обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Риме (6:1, 6:3). Ее следующей соперницей станет еще одна представительница США Коко Гауфф. Матч между спортсменками пройдет 16-го числа.