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Сегодня, 07:25

Свентек: «Когда играешь по 80 матчей за год, это превращается в рутину»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек рассказала, какие эмоции она испытывает после побед.

«Конечно, всегда по-разному. У каждого матча свое послевкусие. Когда играешь по 80 матчей за год, это превращается в рутину... Иногда эмоции просто невероятные, как, например, после финала в Мадриде, он получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, что не самое лучшее чувство. Но это жизнь, иногда она похожа на американские горки», — цитирует Свентек TheTennisLetter.

14 мая Свентек обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Риме (6:1, 6:3). Ее следующей соперницей станет еще одна представительница США Коко Гауфф. Матч между спортсменками пройдет 16-го числа.

Теннис
Ига Свентек
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