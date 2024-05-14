Гауфф победила Чжэн и вышла в полуфинал турнира в Риме

Американка Коко Гауфф победила китаянку Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Риме — 7:6 (7:4), 6:1.

Матч длился 1 час 50 минут. Гауфф за игру реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов при двух эйсах и шести двойных ошибках. У Чжэн — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Гауфф вышла в полуфинал турнира и встретится с полькой Игой Свентек.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 7:6 (7:4), 6:1