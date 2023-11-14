«Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

Чемпионка двух Итоговых турниров WTA — о сезоне Андреевой, Самсоновой, Кудерметовой, а также шансах Медведева и Рублева сильно выступить в Турине.

Итоги женского теннисного сезона и стартовавший ATP Finals в Турине «СЭ» обсудил с экс третьей ракеткой мира в одиночном и парном разряде (37 титулов WTA, 13 — в одиночном разряде), бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне и финалисткой двух турниров «Большого шлема» Надеждой Петровой.

Когда Свентек в хорошей форме, то она на голову сильнее всех остальных

— Женский сезон подошел к концу. В этом году Ига Свентек уже не так доминировала в туре, как в прошлом. А Патрик Муратоглу даже заявил, что в WTA образовалось свое «Большое трио»: Свентек, Соболенко и Рыбакина. Вы согласны с тренером, что сейчас это самые стабильные и яркие теннисистки современности? Или Ига все-таки на ступень выше?

— В концовке сезона Свентек доказала, что прямо сейчас она номер один, уверенно выиграв Итоговый турнир, разгромив в полуфинале Соболенко, а в финале Пегулу. Это доказывает, что когда Ига в хорошей форме и настроена на победу, то она на голову сильнее всех остальных. Польская теннисистка очень стабильна, уверена в своих силах, всегда действует первым номером. Хотя в этом году у нее действительно было поменьше успехов, чем в прошлом сезоне.

А что касается трио, то я абсолютно согласна с Патриком. Хорошо, что в туре появляются лидеры. Сейчас эта троица стабильно доходит до полуфиналов/финалов, выигрывают турниры. Их можно смело назвать звездами WTA. Но не стоит забывать и про Коко Гауфф, которая догоняет этих спортсменок.

— Гауфф уже в следующем году способна включиться в борьбу за первую строчку?

— Вполне способна. Несмотря на свой юный возраст, она физически в очень хорошей форме. Великолепно двигается по корту, играет в мощный теннис, также может отыграть длинный, марафонский матч. У Коко хорошая выносливость, высокая скорость, богатый технический арсенал, Гауфф не боится выходов к сетке. Мне нравится, что в тяжелые моменты она спокойна, верит в свои силы.

— Также серьезного прогресса в этом году добилась Джессика Пегула, которая в 29 лет смогла ворваться в топ-5 и выиграть крупнейшие титулы в карьере. Как вам ее стиль игры?

— Она, безусловно, молодец. Поняла, как ей надо играть, чтобы добиваться высоких результатов. Но как игрок она мне совершенно не близка. Да, она стабильна, вынослива, борется от начала и до конца матча, но красочности в ее теннисе я не вижу. Не знаю, как дальше будет складываться у Пегулы. Есть ощущение, что она уже выложилась максимально, и, чтобы удержаться на этих позициях, ей придется очень непросто. Не думаю, что она пойдет дальше и сможет повторить успехи 2023 года. А следовательно, будет заметно терять в рейтинге.

Порадовалась за Кудерметову, что она сделала выбор в пользу Турсунова

— Первой ракеткой России 2023 год закончила Людмила Самсонова. Многие эксперты, в том числе Шамиль Тарпищев, говорят, что по потенциалу она вполне способна быть в топ-5 или даже топ-3. Согласны с этим?

— В топ-5 попасть будет сложно, но к этому надо стремиться. У нее был хороший год. Мне нравится ее стиль игры: быстрый, резкий, агрессивный, она хорошо подает, плотно принимает, не боится идти к сетке. Это все замечательно, но ей надо прибавлять в уверенности и стойкости. Нужно из недели в неделю показывать стабильные результаты. Слышала, что во второй части сезона Людмила стала работать с психологом, и ее победы над игроками топ-10 доказали, что это приносит пользу. Так что можно надеяться, что в следующем году она еще прибавит в рейтинге.

— Вероника Кудерметова в конце года взяла титул в Токио и стала работать с Дмитрием Турсуновым. На ваш взгляд, этот союз может дать прорывные результаты в 2024 году? И в целом считаете Дмитрия топ-специалистом?

— У меня очень хорошие отношения с Дмитрием. Он всегда импонировал мне как игрок и человек, досконально разбирающийся в теннисе. В качестве тренера Турсунов уже поработал с сильными спортсменками в WTA-туре и доказал, что может поднять их на ступеньку выше, добиваясь серьезного прогресса в рейтинге. Я очень порадовалась, когда узнала, что Вероника сделала такой выбор. Это может ей здорово помочь. Кудерметова великолепна на задней линии, у нее хорошая подача, прием. Она хорошо себя чувствует у сетки. Думаю, что Турсунов поможет ей наработать несколько новых тактических моментов, которые теннисистка будет применять в критические моменты матча. Плюс с Дмитрием очень интересно работать. С одной стороны, он открытый тренер, который постоянно чему-то учится, вводит новые упражнения, по-особому их доносит. С другой — это жесткий специалист, заряженный на результат.

— Вера Звонарева, которую вы хорошо знаете, провела фантастический год, завершившийся победой на Итоговом в парном разряде (и возвращением в топ-10 впервые за 17 лет). И это в 39 лет. В чем ее секрет?

— Я очень рада за Веру, что у нее все так хорошо складывается. Она прошла через тяжелые травмы, операции, долгие этапы восстановления. Уходила в декрет. А секрет заключается в том, что она невероятно любит теннис, большой фанат игры. В одиночке ей уже физически тяжело состязаться с молодыми, а вот в паре Звонарева нашла отличную коллаборацию с Лаурой Зигемунд. Они идеально подходят друг другу по стилю. Жаль, что им не удалось выиграть US Open-2023, но зато они ярко закончили год, выиграв Итоговый в Канкуне.

— Можно назвать ее легендой тенниса?

— Российского тенниса — вполне. Если говорить про мировой тур, то, чтобы считаться легендой, надо быть наравне с Сереной, Шараповой, Штеффи Граф. Но, повторюсь, Вера — молодец, она показывает пример молодому поколению, добиваясь высоких результатов.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

В следующем сезоне Мирре будет непросто

— Мирра Андреева закончила год в топ-50. Как оцениваете ее феномен?

— Мне она очень нравится. Мирра очень хорошо сложена физически, высокая, у нее хорошая техника ударов. Сейчас ее задача подойти к новому сезону еще более физически сильной, чтобы сохранять стабильность на длинных турнирах, лучше восстанавливаться. Этот год был для нее психологически важным. Андреева набралась опыта, побывала в непростых ситуациях, громко заявила о себе. В следующем сезоне ей будет непросто. Девочки к ней присмотрелись и будут настраиваться на матчи против Мирры уже совершенно иначе. Хочу пожелать Андреевой удачи, чтобы следующий год закончился успешнее, чем этот, и она пробилась бы в топ-3 лучших теннисисток России. Ей важно двигаться к своей цели, быть сфокусированной. Ведь когда пойдут высокие результаты, то к ее персоне будет очень много внимания, а это забирает много сил и энергии. Поэтому важно, чтобы ее команда ограждала теннисистку от всего лишнего.

— Алина Корнеева также близка к топ-100 в 16 лет. Сильное у нас подрастает поколение?

— Очень приятно видеть новые лица, новых звездочек. Это замечательно, что в наше непростое время у спортсменок такой оптимистичный настрой. В этом плане в женском теннисе у нас все замечательно. На каждом «Шлеме» появляются новые яркие имена. Это говорит о том, что теннис продолжает пользоваться большой популярностью в стране. Увы, у мужчин пока нет такого потока талантливых ребят. Пожалуй, можно отметить только Ярослава Демина. Хотелось бы большего.

Все-таки талантливых детей, из которых можно было бы вырастить чемпионов, в России много, и важно, чтобы у них была возможность активно тренироваться, заниматься, быть мотивированными на победу. После завершения карьеры я, как вы знаете, приняла решение стать тренером, продолжить традиции своей семьи, так как мой отец — заслуженный тренер РСФСР, многие его ученики стали призерами Олимпийских игр [по метанию молота]. А моя мама — бронзовый призер летних Олимпийских игр 1976 года [в эстафете 4?400 м] — также являлась заслуженным тренером СССР.

— Могли бы рассказать подробнее?

— Я открыла свою школу большого тенниса в Москве на базе спортивного клуба «Премьер Спорт» и тренирую детей как индивидуально, так и в группе. В школе также есть общая физическая подготовка, которую ведет мой папа. Дети с 6 до 12 лет могут записаться на занятия в моей школе и научиться играть в теннис как на любительском, так и на профессиональном уровне.

Сейчас моя цель как тренера — довести своих игроков до такого уровня, когда я смогу сидеть на трибуне турнира «Большого шлема» и поддерживать своего воспитанника. Пережить эти эмоции уже не на корте, а в качестве тренера. И уже есть хорошие результаты: одна из девочек, с которой я работаю, 13-летняя Милана Харламова, вошла в топ-25 лучших теннисисток по России в своей возрастной категории.

Милана Харламова. Фото Пресс-служба Надежды Петровой

Рублев стал любимчиком болельщиков

— Стартовал Итоговый турнир ATP в Турине. На ваш взгляд, кто-то сможет бросить реальный вызов Новаку Джоковичу?

— На «мастерсе» в Париже Новак показал, что к нему можно подобраться. Три матча подряд ему дались очень сложно. Молодые спортсмены к нему подходят все ближе и ближе, привыкают к его стилю и жаждут победы над легендой. Верю в Карлоса Алькараса. После неудачного выступления во Франции у него было время передохнуть и набраться сил. Уверена, что он восстановился после травм и будет стремиться к победе в Турине, чтобы поставить красивую точку в этом сезоне. Наверняка испанец выложится на полную. Сейчас он физически свеж и готов к борьбе. Я уверена, что Джокович и Алькарас будут в полуфинале. Хотелось бы, чтобы с Карлосом из группы вышел кто-то из наших ребят. И Рублев, и Медведев способны переиграть Новака в свой лучший день. Когда они в настроении. Хотя Андрей и сказал, что после полуфинала в Париже больше никогда не хочет играть с сербом. Думаю, это было сказано на эмоциях. По горячим следам. Наоборот, у него сейчас есть большая мотивация и уверенность, чтобы обыграть первую ракетку мира.

— Кто будет вторым счастливчиком из зеленой группы?

— Думаю, что Синнер. Во-первых, он будет играть при своих трибунах, получит огромную поддержку. Во-вторых, учитывая, как проводят сезон Руне и Циципас, я не вижу их в следующей стадии (разговор состоялся в пятницу, 10 ноября. — Прим. «СЭ»).

— Что скажете про год для Медведева и Рублева. Парни выиграли много титулов, Андрей впервые победил на «мастерсе».

— Медведев смог преодолеть небольшой спад в начале сезона. Выдал суперсерию, вновь обрел стабильность и показывает свой фирменный теннис. Андрей взял сразу два «мастерса», которые ему ранее не покорялись. Это говорит о том, что он продолжает прогрессировать и расти. Не только как человек, но и как топ-игрок. Рублев — большой молодец, показывал стабильные результаты в этом сезоне и, конечно, смог завоевать расположение публики к себе, стал любимчиком болельщиков. Так что очень рада за парней. Хочется пожелать, чтобы Итоговый сложился для них удачно, а затем они хорошо отдохнули и подготовились к новому сезону.

— Кто из ребят в ATP-туре удивил вас со знаком плюс?

— Выделю Бена Шелтона. Игрок из молодого поколения с огромным потенциалом, у него невероятная мощь, резкость. У Бена получился потрясающий сезон. Из наших теннисистов здорово себя показал Роман Сафиуллин. Он много работал над собой, не останавливался, когда мало что получалось, и в итоге смог всех удивить на Уимблдоне-2023. После этого Сафиуллин не остановился и пошел дальше, стал обыгрывать топовых игроков, в том числе и Алькараса. У них получился хороший союз с тренером Андреем Кузнецовым. Два молодых, амбициозных парня нашли друг друга, поэтому прорыв Романа может продолжиться.

— От кого, наоборот, ждали большего?

— Наверное, назову Феликса Оже-Альяссима. У него получился не очень успешный год. Не знаю, с чем это связано. Он проигрывал матч за матчем, куда-то пропала убойная подача. В итоге канадец серьезно потерял в рейтинге, хотя в начале года прочно стоял в топ-10. Разочаровал и Циципас, хотя он и сохранил позицию в топ-10. Возможно, прошлый сезон был слишком физически сложным и вымотал его. Возможно, сказались личные отношения с Паулой Бадосой. Не исключено, что он затратил много сил, энергии и внимания на посторонние вещи и перестал фокусироваться на теннисе.