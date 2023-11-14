Петрова рассказала о секрете успешного сезона Звонаревой

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова в интервью «СЭ» отметила, что очень рада за Веру Звонареву, которая закончила год в топ-10 парного рейтинга WTA.

— Вера Звонарева, которую вы хорошо знаете, провела фантастический год, завершившийся победой на итоговом в парном разряде. И это в 39 лет. В чем ее секрет?

— Я очень рада за Веру, что у нее все так хорошо складывается. Она прошла через тяжелые травмы, операции, долгие этапы восстановления. Уходила в декрет. А секрет заключается в том, что она невероятно любит теннис, большой фанат игры. В одиночке ей уже физически тяжело состязаться с молодыми, а вот в паре Звонарева нашла отличную коллаборацию с Лаурой Зигемунд. Они идеально подходят друг другу по стилю. Жаль, что им не удалось выиграть US Open-2023, но зато они ярко закончили год, выиграв Итоговый в Канкуне.

— Можно назвать ее легендой тенниса?

— Российского тенниса — вполне. Если говорить про мировой тур, то, чтобы считаться легендой, надо быть наравне с Сереной, Шараповой, Штеффи Граф. Но, повторюсь, Вера — молодец, она показывает пример молодому поколению, добиваясь высоких результатов.