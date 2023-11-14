Петрова — о лидерстве Свентек: «Когда Ига в хорошей форме, то на голову сильнее всех»

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова в интервью «СЭ» рассказала, что в новом сезоне Кори Гауфф может побороться с Игой Свентек, Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной за лидерство в рейтинге.

— Женский сезон подошел к концу. В этом году Ига Свентек уже не так доминировала в туре, как в прошлом. А Патрик Муратоглу даже заявил, что в WTA образовалось свое «Большое трио»: Свентек, Соболенко и Рыбакина. Вы согласны с тренером, что сейчас это самые стабильные и яркие теннисистки современности? Или Ига все-таки на ступень выше?

— В концовке сезона Свентек доказала, что прямо сейчас она номер один, уверенно выиграв Итоговый турнир, разгромив в полуфинале Соболенко, а в финале Пегулу. Это доказывает, что когда Ига в хорошей форме и настроена на победу, то она на голову сильнее всех остальных. Польская теннисистка очень стабильна, уверена в своих силах, всегда действует первым номером. Хотя в этом году у нее действительно было поменьше успехов, чем в прошлом сезоне.

А что касается трио, то я абсолютно согласна с Патриком. Хорошо, что в туре появляются лидеры. Сейчас эта троица стабильно доходит до полуфиналов/финалов, выигрывает турниры. Их можно смело назвать звездами WTA. Но не стоит забывать и про Коко Гауфф, которая догоняет этих спортсменок.

— Гауфф уже в следующем году способна включиться в борьбу за первую строчку?

— Вполне способна. Несмотря на свой юный возраст, она физически в очень хорошей форме. Великолепно двигается по корту, играет в мощный теннис, также может отыграть длинный, марафонский матч. У Коко хорошая выносливость, высокая скорость, богатый технический арсенал, Гауфф не боится выходов к сетке. Мне нравится, что в тяжелые моменты она спокойна, верит в свои силы.

Гауфф закончила 2023 год на третьем месте рейтинга WTA. Она выиграла 6 турниров, включая титул на US Open.