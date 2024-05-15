Соболенко вышла в полуфинал турнира в Риме, победив Остапенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче 1/4 финала турнира в Риме — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 14 минут. На счету второй ракетки мира 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Ее соперница оформила 3 эйса, допустила 4 двойные и не заработала ни одного брейка.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Дэниэлл Коллинз (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 доллар

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:2, 6:4