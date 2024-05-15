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Сегодня, 21:58

Коллинз победила Азаренко и сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз обыграла белоруску Викторию Азаренко в четвертьфинале турнира в Риме — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 46 минут.

В полуфинале Коллинз встретится с другой представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 13) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 6:4, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
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