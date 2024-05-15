Коллинз победила Азаренко и сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Риме
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз обыграла белоруску Викторию Азаренко в четвертьфинале турнира в Риме — 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 46 минут.
В полуфинале Коллинз встретится с другой представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 13) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 6:4, 6:3
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