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Гауфф — о стратегии на матч против Свентек: «Я не могу вам сказать»

Алина Савинова
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Американская теннисистка Коко Гауфф не стала раскрывать свою стратегию на полуфинальный матч против первой ракетки мира Иги Свентек на турнире в Риме.

«Я не могу вам сказать (смеется). С ней сложно играть, особенно на грунте. Есть причина, по которой она является первой ракеткой мира. Но я чувствую, что становлюсь сильнее с каждым матчем. Я очень рада сыграть в полуфинале», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

В четвертьфинале Гауфф победила китаянку Циньвэнь Чжэн со счетом 7:6 (7:4), 6:1, а Свентек обыграла американку Мэдисон Кис (6:1, 6:3). Полуфинальный матч между спортсменками пройдет в четверг, 16 мая.

Теннис
Ига Свентек
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