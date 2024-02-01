Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Австрии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла британку Кэти Бултер во втором круге турнира в Линце (Австрия) — 7:6 (7:2), 6:4.
Игра продолжалась 1 час 39 минут.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Лючия Бронцетти (Италия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 922 573 доллара
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 7:6 (7:2), 6:4
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