Американка Волынец обыграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине
Американская теннисистка Кэти Волынец во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд) обыграла немку Татьяну Марию со счетом 5:7, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 22-летней американки 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.
В четвертьфинале Волынец встретится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Ван Яфань (Китай).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия, 4) — 5:7, 6:2, 6:2
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