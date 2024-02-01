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1 февраля, 13:10

Американка Волынец обыграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Кэти Волынец во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд) обыграла немку Татьяну Марию со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 22-летней американки 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В четвертьфинале Волынец встретится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Ван Яфань (Китай).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия, 4) — 5:7, 6:2, 6:2

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