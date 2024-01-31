Александрова обыграла Нимайер во втором круге турнира в Линце
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила немку Юле Нимайер во втором круге турнира в Линце (Австрия) — 6:3, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 5 минут.
Следующей соперницей Александровой станет победительница пары Анастасия Потапова (Россия, 5) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 2) — Юле Нимайер (Германия, Q) — 6:3, 6:0
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