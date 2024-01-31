Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

31 января, 22:33

Александрова обыграла Нимайер во втором круге турнира в Линце

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила немку Юле Нимайер во втором круге турнира в Линце (Австрия) — 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Следующей соперницей Александровой станет победительница пары Анастасия Потапова (Россия, 5) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Юле Нимайер (Германия, Q) — 6:3, 6:0

Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской на турнире в Австрии

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Австрии

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости