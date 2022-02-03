Павлюченкова пожелала нашим спортсменам терпения на Играх в Пекине

Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова обратилась к российским спортсменам, которые выступят на Играх-2022 в Пекине.

«На Олимпиаде в любом случае ментально тяжело, это большой стресс, а когда еще постоянно думаешь о том, чтобы не сдать положительный ПЦР-тест, — это что-то запредельное, — сказала «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Самое главное, что хочется пожелать нашим спортсменам в сложившейся ситуации, — это силы духа и много терпения, чтобы это все выдержать. И как можно больше завоевать золотых медалей. Но, опять же, подходить ко всему с позитивным настроем. Я думаю, все получится. Верю в наших».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.